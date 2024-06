A Federação Russa de Judô anunciou que não enviará seus atletas aos Jogos Olímpicos de Paris devido às “condições humilhantes” impostas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

Dezessete judocas russos conquistaram pontos suficientes para competir em Paris, mas apenas 14 deles foram aceitos, pois só pode haver um atleta de cada país em cada uma das categorias do judô.

No final, “o COI autorizou apenas quatro deles”, criticou o órgão russo.

Após a publicação da nova lista de atletas russos e bielorrussos autorizados a participar em Paris-2024, a Federação Russa de Judô decidiu boicotar o evento esportivo, que acontecerá de 26 de julho a 11 de agosto, informou a organização em um comunicado publicado na sexta-feira à noite.

“A seleção russa de judô não aceitará essas condições humilhantes”, afirmou a Federação, que considerou que “essas ações do COI minam a credibilidade do movimento olímpico” e “destroem a reputação dos Jogos como o evento esportivo mais importante do mundo”.

Após o início da invasão russa contra a Ucrânia, o COI optou inicialmente por proibir a participação de atletas russos e bielorrussos em Paris-2024, mas depois mudou de ideia e autorizou a sua presença em esportes individuais, sob bandeira neutra.

