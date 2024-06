Pelo menos 30 pessoas morreram durante manifestações antigovernamentais na terça-feira no Quênia, segundo um relatório publicado neste sábado (29) pela ONG Human Rights Watch (HRW).

"Embora não haja confirmação do número exato de pessoas mortas em Nairóbi e outras cidades, a Human Rights Watch constatou que pelo menos 30 pessoas morreram naquele dia", segundo depoimentos recolhidos, informações acessíveis ao público, registros hospitalares e serviços funerários, informou a organização em um comunicado.

“As forças de segurança quenianas dispararam diretamente contra multidões de manifestantes em 25 de junho, incluindo manifestantes que fugiam”, acrescentou.

Uma avaliação anterior do órgão oficial de proteção dos direitos humanos (KNHRC) relatou 22 mortes.

O grupo de trabalho para a reforma policial, que reúne várias ONG locais, incluindo a filial queniana da Anistia Internacional, informou ter contabilizado, na noite de 25 de junho, 23 mortes “por disparos da polícia”.

As autoridades não comunicaram qualquer relato sobre esse dia sangrento, em que os manifestantes invadiram as instalações do Parlamento pouco depois de os deputados terem votado um projeto legislativo para aumentar os impostos.

