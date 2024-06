Um Joe Biden mais enérgico entrou em ação nesta sexta-feira (28) enquanto tentava compensar uma performance desastrosa no debate contra Donald Trump, insistindo que ele era o homem certo para vencer as eleições presidenciais de novembro.

A aparição de Biden em um comício de campanha no estado crucial da Carolina do Norte ocorreu em meio a murmúrios em seu alarmado partido democrata sobre substituí-lo como candidato.

"Eu não caminho com tanta facilidade como antes. Eu não falo tão fluentemente como antes. Eu não debato tão bem quanto antes," admitiu Biden a seus apoiadores em comentários inusitadamente confessionais.

"Mas eu sei como dizer a verdade. Eu sei como fazer este trabalho," disse ele sob grandes aplausos, prometendo: "quando você é derrubado, você se levanta."

A equipe de Biden estava em modo de controle de danos após o debate de quinta-feira, quando ele muitas vezes hesitou, tropeçou nas palavras e perdeu o fio da meada, exacerbando os temores sobre sua capacidade de cumprir outro mandato.

Ele esperava acalmar as preocupações sobre sua idade avançada e expor Trump como um mentiroso habitual.

Mas o presidente falhou em contra-atacar seu rival polêmico, que entregou uma série ininterrupta de declarações falsas ou enganosas sobre todos os assuntos, desde a economia até a imigração.

Nesta sexta-feira, Biden preferiu as palavras que os democratas gostariam de ter ouvido no debate televisionado.

"Vocês viram o Trump ontem à noite? Meu palpite é que ele estabeleceu um novo recorde para a maioria das mentiras contadas em um único debate," disse Biden.

"Donald Trump é uma ameaça genuína para esta nação. Ele é uma ameaça à nossa liberdade. Ele é uma ameaça à nossa democracia. Ele é literalmente uma ameaça para tudo o que os Estados Unidos representam."

Trump também retornou à campanha nesta sexta-feira, falando em um comício na Virgínia e lançando seus habituais ataques a Biden em um discurso divagante.

O problema "não é a idade dele, é a competência," disse Trump.

"A pergunta que cada eleitor deve fazer a si mesmo hoje não é se Joe Biden pode sobreviver a uma performance de debate de 90 minutos, mas se os Estados Unidos podem sobreviver a mais quatro anos do corrupto Joe Biden."

- Um novo democrata? -

Trump abordou as chances de Biden ser substituído por outro candidato, dizendo "Eu realmente não acredito nisso porque ele se sai melhor nas pesquisas do que qualquer um dos outros democratas".

Até agora, nenhuma figura de peso democrata chamou publicamente Biden para abandonar a disputa presidencial, com a maioria seguindo a linha do partido de manter a chapa existente.

"Eu nunca vou virar as costas para o presidente Biden," disse o governador da Califórnia, Gavin Newsom, que tem figurado proeminentemente em listas de possíveis candidatos substitutos, imediatamente após o debate.

Forçar uma mudança na chapa seria politicamente complicado, e Biden teria que decidir abandonar a disputa para abrir caminho para outro candidato antes da convenção do partido no próximo mês.

Biden venceu esmagadoramente as primárias, e os 3.900 delegados do partido que se dirigem à convenção em Chicago estão comprometidos com ele.

Se ele sair, os delegados teriam que encontrar um substituto.

"Noites ruins de debate acontecem," escreveu o ex-presidente democrata Barack Obama, na rede X.

Mas a eleição é "ainda uma escolha entre alguém que lutou pelo povo comum toda a sua vida e alguém que só se importa consigo mesmo."

Um candidato forte - mas não automático - para substituir Biden seria sua vice-presidente, Kamala Harris, que defendeu lealmente sua performance no debate.

Aliados de Trump procuraram projetar uma calma confiança enquanto os democratas se esforçavam.

O presidente da Câmara dos Deputados, Mike Johnson, uma das principais figuras dos republicanos, disse que estava claro que Biden não estava "à altura do trabalho".

"Donald Trump é o único homem naquele palco qualificado e capaz de servir como o próximo presidente. A eleição não pode chegar logo o suficiente."

O debate atraiu 47,9 milhões de espectadores em todos os canais na noite de quinta-feira, de acordo com a CNN - uma queda acentuada em relação ao confronto de 2020.

Um segundo debate está programado para 10 de setembro.

