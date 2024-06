O Brasil registrou um índice de desemprego de 7,1% no trimestre março-maio, a taxa mais baixa para esse período desde 2014, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira (28).

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7,8 milhões de pessoas procuraram trabalho no país entre março e maio, número 13% menor na comparação anual.

O índice de desemprego, calculado por trimestres móveis, foi de 7,5% no período fevereiro-abril.

O valor de 7,1% representa uma diminuição de 1,2 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em maio de 2023 (8,3%).

Adriana Beringuy, coordenadora da Pesquisa Domiciliar do IBGE, destacou em nota o "crescimento contínuo da população ocupada (…)" em diversos setores de atividade.

O Brasil ainda tem 39,1 milhões de trabalhadores informais, o equivalente a 38,6% da população ativa.

A renda média mensal de ocupados no trimestre considerado foi de 3.181 reais, um aumento de 5,6% na comparação anual, superior à variação da inflação (3,93% em 12 meses em maio).

Esses números representam uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que fez da redução do desemprego uma de suas principais promessas de campanha para retornar ao poder.

No primeiro trimestre deste ano, o Brasil registrou um crescimento do PIB de 0,8%, um valor ligeiramente acima das expectativas do mercado, após dois trimestres de estagnação.

