O Ministério da Saúde da Costa Rica informou nesta quinta-feira (27) sobre um segundo óbito devido à miíase, infecção causada pela larva da mosca-varejeira, um verme que estes insetos depositam em feridas ou mucosas de animais de sangue quente.

Até o momento, há 11 casos de pacientes infectados com miíase no país da América Central, conforme relatado pelas autoridades de saúde.

A última morte foi de um paciente com "lesão oral onde foram detectadas larvas", declarou a ministra da Saúde, Mary Munive, em comunicado.

Em 19 de junho, foi registrada a primeira morte humana no país devido à infecção por esta doença parasitária causada pelas larvas da mosca Cochliomyia hominivorax.

Os sintomas em humanos, segundo o Ministério da Saúde, podem incluir dor, coceira intensa, vermelhidão na pele, nódulos cutâneos, feridas supurantes e presença de uma protuberância dolorosa na pele.

A miíase geralmente afeta o gado, mas qualquer animal de sangue quente pode sofrer da doença.

Segundo o Serviço Nacional de Saúde Animal, Costa Rica havia sido declarada livre da doença em 2000, sendo que esta foi detectada pela primeira vez em 1858 na Guiana e está presente nos países do norte da América do Sul, América Central, Estados Unidos, além de alguns do Caribe.

apg/mis/mar/jb/aa