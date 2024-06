A Balenciaga apresentou nesta quarta-feira (26), em Paris, uma coleção baseada no streetwear, enquanto Viktor e Rolf transformaram as modelos em experimentos gráficos.

Comandada pelo polêmico Demna, a Balenciaga mistura estilos ao máximo, às vezes desfilando fora de temporada e outras buscando alianças com celebridades excêntricas.

Para o outono/inverno, a marca propôs roupas extragrandes. Também houve cintos jeans em profusão afivelados sobre o corpo da modelo, formando uma espécie de vestido, poncho com listras horizontais, camiseta estampada no estilo heavy metal e camisa xadrez no estilo lenhador.

“Esta coleção 'couture' é uma homenagem aos códigos da contracultura”, explicou Demna.

A peça final foi um vestido efêmero, como uma bola de tecido amassado, feito de 47 metros de náilon preto, “que só vai durar o tempo do espetáculo", ressaltou.

Estavam na plateia a cantora Katy Perry e as atrizes Naomi Watts, Nicole Kidman e Isabelle Huppert.

- Como 'Bob Esponja' -

Para a dupla holandesa Viktor & Rolf, a provocação não é incompatível com o bom gosto, com mulheres que se vestem como quadrados ou globos, em roupas de corte impecável.

Conhecidos por seus desfiles cheios de humor, Viktor Horsting e Rolf Snoeren, dispostos a questionar a vaidade do mundo da moda, decidiram trazer à tona seu lado abstrato e transformar as modelos em caixas, bolas e triângulos, mas sem abandonar o corte, os materiais bem escolhidos e os detalhes que fazem de cada vestido uma peça artesanal.

"Acreditamos que a moda pode sair dos caminhos trilhados. A alta-costura sempre foi um laboratório para nós, e estávamos pensando em algo abstrato", explicou à AFP Rolf Snoeren.

As modelos às vezes lembravam o personagem "Bob Esponja", outras vezes uma mulher vaidosa. Todas exibiam cortes de cabelo no estilo personagem de quadrinhos, com muito brilho. "Os materiais são aqueles usados na alta-costura: muita seda, lurex e jacquard", citou Snoeren.

- Opulência de Elie Saab -

O libanês Elie Saab optou por enriquecer seu desfile com joias. Para ele, o vestido de gala deve ser luxuoso até o êxtase. O estilista mostrou pedrarias em abundância, caudas de tule e transparências.

Dourados, prateados, tons de bege e grandes laços deram lugar ao bordô e a um vestido de noiva na melhor tradição dos casamentos de princesa.

