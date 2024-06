O número de atos antissemitas na Alemanha aumentou mais de 80% no ano passado, especialmente desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, segundo um relatório publicado nesta terça-feira (25).

Um total de 4.782 incidentes antissemitas foram registrados em 2023, dois terços dos quais ocorreram depois de 7 de outubro, de acordo com o último relatório da (Associação Federal Alemã de Departamentos para Pesquisa e Informação sobre Antissemitismo (RIAS), referência na matéria.

No trabalho, na escola ou nas redes sociais, “os judeus estão cada vez mais expostos ao antissemitismo (…) A sua vulnerabilidade aumentou objetivamente desde 7 de outubro”, denuncia o relatório.

O delegado governamental para o antissemitismo, Félix Klein, falou de “números absolutamente catastróficos” durante uma conferência de imprensa em Berlim.

O relatório RIAS mostra que o ataque do Hamas “agiu como um acelerador”.

“A vida judaica na Alemanha está mais ameaçada do que nunca desde a criação da República Federal da Alemanha”, declarou Klein.

Por outro lado, o número de ataques, ameaças e discriminação contra muçulmanos também duplicou no ano passado em comparação com o ano anterior, segundo um relatório de uma aliança contra a islamofobia (CLAIM, Alliance Against Islamophobia and Anti-Muslim Hate), apresentado na segunda-feira (24) em Berlim.

De acordo com este relatório, foram registados 1.926 ataques em toda a Alemanha em 2023, em comparação com quase 900 em 2022.

