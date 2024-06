Os corpos de cinco homens foram encontrados nesta segunda-feira (24) em uma estrada que leva ao balneário de Acapulco, no sul do México, informaram as autoridades locais.

Segundo o Ministério Público do estado de Guerrero (sul), os cadáveres foram localizados durante a madrugada perto da localidade de El Carrizal.

Uma investigação foi aberta por "crime de homicídio qualificado", acrescentou o MP em comunicado.

De acordo com a mídia local, moradores da região encontraram os corpos, quatro dos quais estavam amarrados e com as cabeças cobertas, além de apresentarem várias lesões.

Guerrero vivencia quase duas décadas de ações violentas de grupos criminosos dedicados ao tráfico de drogas e à extorsão.

A insegurança também causa vítimas entre autoridades e lideranças políticas.

O prefeito da localidade de Malinaltepec, Acacio Flores, foi assassinado após ter sido sequestrado na última quinta-feira quando inaugurava algumas obras.

Além disso, em 17 de junho, o prefeito do município de Copala, Salvador Villalba, eleito nas eleições gerais de 2 de junho, foi baleado em uma estrada perto de Acapulco.

Além disso, em 29 de maio, durante um comício de encerramento de campanha, o candidato à prefeitura de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera, foi assassinado a tiros pelas costas mesmo diante das câmeras e cercado por numerosos simpatizantes.

A violência ligada ao crime organizado deixa mais de 450.000 mortos no México desde 2006, quando o governo lançou uma operação antidrogas com participação militar.

Desde então, o país também acumula cerca de 100.000 desaparecidos, segundo estatísticas oficiais.

sem/axm/nn/jb/rpr