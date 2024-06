Paolo Guerrero e Eduardo Vargas vão se encontrar nesta sexta-feira (21) na partida entre Peru e Chile, protagonistas de um duelo de atacantes históricos na Copa América dos Estados Unidos-2024 com um terceiro na disputa: o craque argentino Lionel Messi.

Vargas e Guerrero marcaram 14 vezes cada em suas participações na Copa América, o que os torna os jogadores em atividade com maior número de gols nesta competição.

Messi está logo atrás, com 13 gols.

Cada gol entrará para a história, sem preder de vista os maiores artilheiros do torneio, todos eles já falecidos: o argentino Norberto Méndez e o brasileiro Zizinho, que marcaram 17 gols cada. Um passo atrás estão o uruguaio Severino Varela e o peruano Teodoro 'Lolo' Fernández, ambos com 15 gols.

- Empatados -

Aos 40 anos, 'O Predador' Paolo Guerrero retorna à Copa América, torneio em que brilhou com 14 gols em 25 partidas. Será a sua sexta participação na competição, depois de ter ficado de foda da edição de 2021 devido a uma lesão, com a perseguição ao saudoso 'Lolo' Fernández como fator muito especial.

"A primeira coisa é o objetivo do grupo e depois vem o pessoal. O objetivo coletivo é fazer uma grande Copa América", disse Guerrero nesta quinta-feira em entrevista coletiva, com humildade. "Se der para marcar gols, será muito oportuno".

O atacante, hoje no clube peruano César Vallejo, iniciou sua conta na Copa América com um gol em 2007, somou cinco em 2011, quatro em 2015, um em 2016 e três em 2019.

"Lembro que há alguns meses eu estava jogando na LDU, sendo um participante ativo do time, sendo importante (...). Estamos falando de 2023, não de 2013, e eles foram campeões da Copa Sul-Americana e do Equador e algumas pessoas querem que ele se aposente, disse Jorge Fossati, técnico do Peru, destacando que é "fundamental" poder contar com jogadores com a carreira como a de Guerrero. "São jogadores experientes e estão em atividade", destacou o uruguaio.

Guerrero disputou 120 partidas pela seleção peruana, marcando 40 gols, desde sua estreia com a camisa de seu país, há 20 anos.

Já Eduardo Vargas disputará a Copa América pela quinta vez, aos 34 anos. O atacante fez parte da 'Geração de Ouro' do Chile que ergueu o troféu de campeão duas vezes, em 2015 e 2016.

Vargas disputou 23 partidas pela 'Roja' em edições da Copa América, com quatro gols em 2015, seis em 2016, dois em 2019 e outros dois em 2021.

O jogador do Atlético-MG continua sendo uma peça importante no momento em que o Chile inicia um novo ciclo com o argentino Ricardo Gareca como técnico. A expectativa é que ele seja titular, após as dúvidas devido a uma pancada sofrida esta semana durante um treino terem sido afastadas.

Vargas fez 109 partidas e 42 gols pelo Chile desde que estreou com a camisa da seleção em 2009, sob o comando do técnico Marcelo Bielsa.

- Messi também na disputa -

Lionel Messi está logo atrás da dupla na maratona em busca de recordes que tem sido sua extraordinária carreira.

O camisa 10 vem das conquistas da Copa América no Brasil-2021 e da Copa do Mundo no Catar-2022, que finalmente o livraram do enorme peso da dívida de títulos importantes que tinha com a seleção argentina.

Agora, ao completar 37 anos na próxima segunda-feira, fará a sétima participação no torneio continental.

Conseguirá esse recordista superar Norberto Méndez e Zizinho? A resposta virá de seus pés mágicos... assim como dos de Guerrero e Vargas.

