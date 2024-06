Um escritório de arquitetura franco-japonês e a arquiteta mexicana Frida Escobedo renovarão o Centro de Arte Contemporânea Georges Pompidou, um museu icônico de Paris que deverá fechar suas portas por cinco anos a partir de setembro de 2025.

O francês Nicolas Moreau e o japonês Hiroko Kusunoki são os principais arquitetos do projeto, juntamente com Frida Escobedo, anunciou a instituição nesta quinta-feira (20).

O estúdio de Escobedo ganhou notoriedade internacional com projetos como a expansão do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, com uma nova ala de arte moderna, que deverá ser aberta ao público em 2029, ou a Serpentine Gallery, em Londres, em 2018.

A agência Moreau Kusunoki projetou o pavilhão central do campus da Faculdade de Ciências Políticas de Paris, em 2021.

Inaugurado há quase meio século, o Centro Pompidou ficará fechado ao público até 2030 para remover vestígios de amianto e renovar suas instalações, a um custo de 262 milhões de euros (cerca de 1,6 bilhão de reais).

Esse fechamento será usado para reorganizar o espaço interno do museu, com um orçamento adicional de 186 milhões de euros (mais 1 bilhão de reais) ainda a ser fechado com "patrocínios e projetos internacionais", disse o museu em um comunicado.

O Centro Pompidou foi um museu criado pelo italiano Renzo Piano e pelo britânico Richard Rogers que rapidamente se tornou um símbolo de renovação arquitetônica, com seus enormes tubos de metal coloridos nas fachadas.

"Queremos projetar o edifício para o futuro sem adicionar uma camada anacrônica", explicou o arquiteto Nicolas Moureau em uma coletiva de imprensa.

O estúdio de Frida Escobedo será responsável principalmente pela reforma da biblioteca e das áreas de recreação para crianças.

ni/adm/jz/mb/dd