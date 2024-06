Um segurança encarregado de escoltar o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, e um candidato do Partido Conservador estiveram nesta quinta-feira envolvidos em suspeitas de apostas fraudulentas sobre a data das eleições, segundo diversas informações.

A Polícia Metropolitana de Londres informou que, segundo a Gambling Commission, órgão que regula e investiga apostas, um ex-funcionário da equipe de segurança do primeiro-ministro está sendo investigado.

A comissão reguladora já investigava denúncias de que um candidato do Partido Conservador, que foi assessor ministerial de Sunak, teria feito uma aposta sobre a data da eleição, marcada para 4 de julho.

Um segundo candidato do partido de Sunak também está sendo investigado por uma suposta aposta na data das eleições, informou a BBC na noite de quarta-feira.

O Partido Conservador confirmou à emissora que a comissão o contatou a respeito de "algumas pessoas", sem fazer mais comentários.

O chefe de Governo anunciou em 22 de maio que convocaria eleições para 4 de julho, surpreendendo a todos já que eram esperadas para o segundo semestre do ano.

A comissão deve investigar se algumas pessoas já tinham elementos desta informação.

O segurança de Sunak chegou a preso, mas foi solto em liberdade condicional.

Na semana passada, o deputado conservador Craig Williams, conselheiro de Rishi Sunak, foi investigado por apostar 100 libras (693 reais na cotação atual) de que as eleições seriam em julho, três dias antes do anúncio do primeiro-ministro.

Craig será candidato nas eleições de 4 de julho em um distrito eleitoral no País de Gales.

A BBC informou na noite de quarta-feira que outra candidata conservadora está sendo investigada pela comissão de apostas, Laura Sanders, casada com o diretor de campanha do partido no poder, Tony Lee.

A duas semanas das eleições, duas novas pesquisas, publicadas na quarta-feira, previam uma vitória histórica do Partido Trabalhista, que obteria uma ampla maioria, com 425 ou 516 dos 650 assentos na Câmara dos Comuns.

Desta forma, o líder trabalhista, Keir Starmer, seria o próximo primeiro-ministro, encerrando quatorze anos de governos conservadores.

psr/zm/jc/aa