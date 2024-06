Lionel Messi tem poucos recordes a bater, mas na Copa América-2024 tentará se tornar o maior artilheiro da história do torneio de seleções mais antigo do mundo, em um duro duelo com o chileno Eduardo Vargas e o peruano Paolo Guerrero.

'La Pulga', que na última Copa América, disputada no Brasil em 2021, tirou um enorme peso das costas ao conquistar seu primeiro título pela seleção principal argentina, marcou 13 gols nas seis edições do torneio continental que disputou (2007, 2011, 2015, 2016, 2019 e 2021).

Prestes a completar 37 anos, no dia 24 de junho, Messi chega à Copa América dos Estados Unidos com quatro atrás dos maiores artilheiros de todos os tempos do torneio: o brasileiro Zizinho e o argentino Norberto Méndez, ambos com 17 gols, e dois do uruguaio Severino Varela e do peruano Teodoro Fernández.

- Guerrero e Vargas na disputa -

Messi está perto de conquistar uma nova marca para abrilhantar ainda mais sua espetacular carreira, mas primeiro terá que lidar com os atacantes Vargas e Guerrero, que marcaram 14 gols cada, um a mais que o craque argentino.

Tanto o 'Predador' peruano, de 40 anos, quanto o 'Turboman' chileno, de 34, estarão presentes nos Estados Unidos em 2024 em busca de continuar aumentando esta estatística particular e ocupar um trono que parece destinado a Messi.

- Lista dos maiores artilheiros da Copa América, que começou a ser disputada em 1916:

1. Norberto 'Tucho' Méndez (Argentina) 17 gols

. Zizinho (Brasil) 17

3. Teodoro Fernández (Peru) 15

. Severino Varela (Uruguai) 15

5. Paolo Guerrero (Peru) 14

. Eduardo Vargas (Chile) 14

7. Lionel Messi (Argentina) 13

. Ademir (Brasil) 13

. Jair Rosa Pinto (Brasil) 13

. José Manuel Moreno (Argentina) 13

. Héctor Scarone (Uruguai) 13

. Gabriel Batistuta (Argentina) 13

13. Roberto Porta (Uruguai) 12

. Ángel Romano (Uruguai) 12

- Artilheiros de cada edição da Copa América:

Ano-Sede Nome País Gols

1916-Argentina Isabelino Gradin Uruguai 3

1917-Uruguai Ángel Romano Uruguai 4

1919-Brasil Arthur Friedenreich Brasil 4

Neco Brasil 4

1920-Chile Ángel Romano Uruguai 4

José Pérez Uruguai 4

1921-Argentina Julio Libonatti Argentina 3

1922-Brasil Julio Francia Argentina 4

1923-Uruguai Vicente Aguirre Argentina 3

Pedro Petrone Uruguai 3

1924-Uruguai Pedro Petrone Uruguai 4

1925-Argentina Manuel Seoane Argentina 6

1926-Chile David Arellano Chile 7

1927-Peru Roberto Figueroa Uruguai 4

1929-Argentina Aurelio González Paraguai 5

1935-Peru Herminio Masantonio Argentina 4

1937-Argentina Raúl Toro Chile 7

1939-Peru Teodoro Fernández Peru 7

1941-Chile Juan Marvezzi Argentina 5

1942-Uruguai Herminio Masantonio Argentina 7

José Manuel Moreno Argentina 7

1945-Chile Norberto Méndez Argentina 6

Heleno De Freitas Brasil 6

1946-Argentina José María Medina Uruguai 7

1947-Equador Nicolás Falero Uruguai 7

1949-Brasil Jair Brasil 9

1953-Peru Francisco Molina Chile 8

1955-Chile Rodolfo Micheli Argentina 8

1956-Uruguai Enrique Hormazábal Chile 4

1957-Peru Javier Ambrois Uruguai 9

Humberto Maschio Argentina 9

1959-Argentina Pelé Brasil 8

1959-Equador José Sanfilippo Argentina 5

1963-Bolívia Carlos Raffo Equador 6

1967-Uruguai Luis Artime Argentina 5

1975-Sem sede Ernesto Díaz Colômbia 4

1975-Sem sede Leopoldo Luque Argentina 4

1979-Sem sede Eugenio Morel Paraguai 4

Jorge Peredo Chile 4

1983-Sem sede Carlos Aguilera Uruguai 3

Jorge Burruchaga Argentina 3

Roberto Dinamite Brasil 3

Eduardo Malásquez Peru 3

1987-Argentina Arnoldo Iguarán Colômbia 4

1989-Brasil Bebeto Brasil 6

1991-Chile Gabriel Batistuta Argentina 6

1993-Equador José Dolgetta Venezuela 4

1995-Uruguai Gabriel Batistuta Argentina 4

Luis García México 4

1997-Bolívia Luis Hernández México 6

1999-Paraguai Ronaldo Brasil 5

Rivaldo Brasil 5

2001-Colômbia Víctor Aristizábal Colômbia 6

2004-Peru Adriano Brasil 7

2007-Venezuela Robinho Brasil 6

2011-Argentina Paolo Guerrero Peru 5

2015-Chile Paolo Guerrero Peru 4

Eduardo Vargas Chile 4

2016-EUA Eduardo Vargas Chile 6

2019-Brasil Paolo Guerrero Peru 3

Everton Brasil 3

2021-Brasil Lionel Messi Argentina 4

Luis Díaz Colômbia 4

