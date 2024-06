O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou nesta terça-feira (18) à Coreia do Norte, no âmbito de uma visita que poderia levar à assinatura de um acordo de associação estratégica percebido como um ameaça pelo Ocidente.

"Vladimir Putin aterrissou em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte", informou a Presidência russa no Telegram. A última visita de Putin ao hermético país do Extremo Oriente aconteceu no ano 2000.

