Alemanha e Suíça, que venceram na estreia na Eurocopa, podem se tornar as primeiras seleções classificadas para as oitavas de final na quarta-feira (19), enquanto a Croácia, semifinalista da Copa do Mundo de 2022, não tem margem de erro diante da Albânia.

A seleção comandada pelo veterano Luka Modric sofreu uma dura derrota de 3x0 para a Espanha na estreia e agora precisa superar os albaneses para continuar sonhando com a classificação.

“Peço desculpas pelo mau desempenho”, disse o técnico Zlatko Dalic após a partida contra os espanhóis. Além da vitória, os croatas buscam uma atuação convincente para reconquistar a confiança da torcida.

Treinada pelo brasileiro Sylvinho, a Albânia também foi derrotada na primeira rodada, 2x1 diante da Itália, de modo que a equipe que perder o jogo que será disputado em Hamburgo (às 10h de Brasília) terá poucas chances de avançar ao mata-mata.

Depois do início da rodada com este jogo do grupo B (Espanha e Itália jogam na quinta-feira), será a vez do A, com o segundo jogo da anfitriã Alemanha (às 13h de Brasília).

A mistura de juventude e experiência da equipe treinada por Julian Nagelsmann parece ter dado frutos após a vitória implacável por 5 a 1 sobre a Escócia na abertura do torneio.

Contra a Hungria, a 'Mannschaft' provavelmente terá mais dificuldades para triunfar em Stuttgart, mas a vitória teria como recompensa a classificação para as oitavas de final, mais um motivo para os torcedores locais continuarem sonhando com o título.

Apesar da diferença abismal de conquista das seleções (os alemães têm quatro Copas do Mundo e três Euros, enquanto os húngaros nunca conquistaram um título importante), o confronto direto é muito equilibrado, com 13 vitórias para a Alemanha, 11 para a Hungria e 12 empates.

A Suíça vive situação idêntica à da anfitriã. Depois da vitória por 3-1 na estreia contra os húngaros, uma vitória sobre a Escócia em Colônia (às 16h de Brasília) significaria a classificação matemática dos suíços para as oitavas de final e a possibilidade de disputar o primeiro lugar do grupo no último jogo contra a Alemanha.

- Tabela da rodada de quarta-feira da Eurocopa:

- Grupo A

(13h de Brasília) Alemanha x Hungria

(16h de Brasília) Escócia x Suíça

Classificação: Pts J G E P GP GC

1. Alemanha 3 1 1 0 0 5 1

2. Suíça 3 1 1 0 0 3 1

3. Hungria 0 1 0 0 1 1 3

4. Escócia 0 1 0 0 1 1 5

- Grupo B

(10h de Brasília) Croácia x Albânia

Classificação: Pts J G E P GP GC

1. Espanha 3 1 1 0 0 3 0

2. Itália 3 1 1 0 0 2 1

3. Albânia 0 1 0 0 1 1 2

4. Croácia 0 1 0 0 1 0 3

./bds/mcd/zm/jb/fp