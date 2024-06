Com mais dúvidas do que certezas sobre o seu nível futebolístico, a Bolívia divulgou neste domingo (16) a lista dos 26 jogadores convocados para disputar a Copa América que começa na quinta-feira nos Estados Unidos.

A seleção boliviana está no Grupo C, junto com a seleção anfitriã, além de Panamá e Uruguai. O primeiro jogo será contra os Estados Unidos, no próximo domingo.

'La Verde' disputou três amistosos em território norte-americano nos últimos 15 dias, com resultados negativos e apresentou lacunas em sua equipe.

Perdeu por 1 a 0 para o México, 3 a 1 diante do Equador e 3 a 0 para a Colômbia.

A Bolívia não contará com o maior artilheiro de sua história e capitão Marcelo Moreno, que se despediu da seleção em novembro de 2023.

O brasileiro Carlos Zago, técnico da Bolívia, destacou a fase de transição vivido por 'La Verde'.

"Seremos a primeira ou a segunda seleção mais jovem da próxima Copa América, acho que é um processo de rejuvenescimento que estamos passando e os meninos podem melhorar”, afirmou o treinador, após o último amistoso.

A Bolívia convocou a maioria dos jogadores dos times locais Bolívar, The Strongest e Always Ready. São times que disputam este ano as copas Libertadores e Sul-Americana.

A lista inclui os 'estrangeiros' Roberto Fernández (Baltika, Rússia), Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Boris Céspedes (Yverdon-Sport, Suíça), Gabriel Villamil (LDU, Equador), Jaume Cuéllar (Barcelona Atlétic, Espanha) e Miguel Terceros (Santos, Brasil).

-- Lista dos 26 convocados pela Bolívia para a Copa América-2024:

Goleiros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Carlos Lampe (Bolívar) e Gustavo Almada (Universitario).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Roberto Carlos Fernández (Baltika, Rússia), Marcelo Suárez (Always Ready), Jesús Sagredo (Bolívar), José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Ponte Preta, Brasil), Adrián Jusino (The Strongest) e Yomar Rocha (Bolívar).

Meias: Leonel Justiniano (Bolívar), Boris Céspedes (Yverdon-Sport, Suíça), Gabriel Villamil (LDU, Equador), Héctor Cuéllar (Always Ready), Fernando Saucedo (Bolívar), Ramiro Vaca (Bolívar), Robson Tome de Araujo (Always Ready), Miguel Terceros (Santos, Brasil) e Adalid Terrazas (Always Ready).

Atacantes: Lucas Chávez (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona Atlétic, Espanha), Rodrigo Ramallo (The Strongest), César Menacho (Blooming), Carmelo Algarañaz (Bolívar) e Bruno Miranda (The Strongest).

Técnico: Carlos Zago

