Cerca de 70 cavalos morreram em um incêndio na manhã deste domingo (16) em um estábulo em Bernesq, na Normandia, noroeste da França, segundo um balanço preliminar das autoridades.

O fogo atingiu um barracão de 500 m2 no haras situado na propriedade do castelo desta pequena comuna, no departamento de Calvados, dedicada à criação de cavalos de corrida.

"É preciso confirmar, mas 70 cavalos", teriam morrido, informou à AFP a Prefeitura de Calvados.

Segundo a Prefeitura, a origem do incêndio teria sido acidental, mas a polícia vai investigar para determinar suas causas exatas.

