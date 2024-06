Pelo menos nove pessoas ficaram feridas no sábado em um ataque a tiros em um parque aquático no estado do Michigan (nordeste dos Estados Unidos), incluindo uma criança, informou a polícia.

O gabinete do xerife do Condado de Oakland disse que localizou um possível suspeito perto do local do ataque em Rochester Hills, um subúrbio de Detroit.

"Parece que o indivíduo (...) abriu fogo, recarregou, abriu fogo, recarregou e saiu", disse o xerife Michael Bouchard à imprensa, acrescentando que acredita que o atirador "não tenha nenhuma ligação com as vítimas".

Segundo as informações preliminares, havia nove ou 10 vítimas de diferentes idades, incluindo uma criança de 8 anos.

"Acreditamos que um indivíduo localizado nas proximidades seja suspeito", acrescentou Bouchard, observando que equipes da SWAT e veículos blindados foram mobilizados.

A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, disse que ficou "de coração partido" ao saber dos disparos.

"Estamos monitorando a situação enquanto as atualizações chegam até nós e estamos em contato com as autoridades locais", disse na plataforma X.

