Com dois gols de Lionel Messi e dois de Lautaro Martínez, a Argentina goleou a Guatemala por 4 a 1 nesta sexta-feira (14), no último amistoso da equipe antes do início da Copa América.

O jogo em Maryland, nos Estados Unidos, começou com a Guatemala abrindo o placar logo aos quatro minutos, em um gol contra de Lisandro Martínez. No entanto, a campeã mundial não demorou a reagir empatando com Messi (12') e virando com Lautaro (39' de pênalti).

No segundo tempo, o atacante da Inter de Milão fez o terceiro (65') e o camisa 10 fechou a goleada (76').

Após o início cambaleante, a Argentina terminou impondo sua superioridade técnica, mostrando algumas caras novas como o jovem Valentín Carboni, de 19 anos, além de mais uma excelente atuação de Ángel Di María.

"Demorou um pouco, depois melhoramos", disse Messi após a partida.

"O grupo está com a vontade de sempre, em cada jogo, em cada treino. Nós vamos jogar, dar o máximo, com a vontade de tentar e continuar conseguindo coisas", acrescentou o capitão da 'Albiceleste'.

Atual campeã, a seleção argentina fará o jogo de abertura na Copa América no dia 20 de junho, contra o Canadá.

str/gfe/cb