Os principais índices da Bolsa de Valores de Nova York terminaram a sexta-feira (14) com resultados mistos, com o Nasdaq marcando seu quinto recorde consecutivo graças aos gigantes da tecnologia.

Assim, o Nasdaq subiu 0,12%, enquanto Dow Jones e S&P 500 caíram 0,15% e 0,04%, respectivamente.

"O mercado só avança graças à tecnologia", destacou Sam Stovall, da consultoria CFRA. "Estamos a bordo de um jato que só tem um motor em funcionamento", acrescentou.

O Nasdaq subiu impulsionado pelas ações relacionadas com inteligência artificial (IA) generativa.

Na liderança ficou a fabricante de semicondutores Nvidia (+1,75%), que está perto de se tornar a empresa mais valiosa em capitalização de mercado no mundo.

Ao final do pregão, o grupo de Santa Clara (Califórnia) registrou um valor de mercado 3,244 trilhões de dólares (R$ 17,3 trilhões) em bolsa, perto de Apple (US$ 3,258 trilhões - R$ 17,4 trilhões) e Microsoft (US$ 3,289 trilhões - R$ 17,6 trilhões).

Essas três empresas americanas somam quase 10% da capitalização de mercado em bolsa de todas as empresas no mundo.

Também subiram Alphabet (+0,92%), Broadcom (+3,34%) e Adobe (+14,51%), que apresentou resultados superiores aos esperados, impulsionados pela integração de IA a seus produtos.

Além dessas notícias positivas, o restante da bolsa não registrou bom desempenho.

"Se as coisas não mudarem" e os investidores não diversificarem, "provavelmente teremos uma retração de 5% ou mais" no curto prazo, alertou Sam Stovall.

No Dow Jones, o setor industrial sofreu particularmente nesta sexta-feira. Caterpillar (-1,50%), 3M (-0,65%) e Dow (-1,86%) caíram.

tu/nth/mr/dg/rpr