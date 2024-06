O atacante Robert Lewandowski "provavelmente" estará recuperado para o segundo jogo da Polônia na Eurocopa, contra a Áustria, informou o técnico Michal Probierz nesta sexta-feira (14).

Devido a uma lesão muscular, Lewandowski perderá a estreia da seleção polonesa no torneio continental, no próximo domingo, contra a Holanda.

No entanto, Probierz se mostrou otimista quanto ao retorno do jogador na semana que vem: "Robert provavelmente estará com a equipe para o jogo contra a Áustria", no dia 21 de junho, declarou o treinador.

"Ele está melhorando com o tratamento. O departamento médico está fazendo todo o possível para que se recupere", acrescentou.

O atacante, de 35 anos, se lesionou na última segunda-feira, durante a vitória da Polônia sobre a Turquia por 2 a 1 em amistoso preparatório para a Euro.

A seleção polonesa está no Grupo D do torneio continental, ao lado de França, Holanda e Áustria.

