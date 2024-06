O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (14) que negociará com a Ucrânia se o país retirar as tropas das quatro regiões que Moscou reivindica e se Kiev desistir da adesão à Otan, ao mesmo tempo que criticou a conferência de paz paz organizada na Suíça e para a qual o Kremlin não foi convidado.

"Assim que Kiev (...) começar a retirada efetiva das tropas (das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia), e assim que notificar que abandona os planos de adesão à Otan, daremos imediatamente, no mesmo minuto, a ordem de cessar-fogo e iniciaremos as negociações", disse Putin a funcionários de alto escalão do Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

