O Afeganistão levará aos Jogos Olímpicos de Paris uma delegação igualitária, formada por três homens e três mulheres, seguindo as exigências do Comitê Olímpico Internacional (COI), que deu a informação nesta quinta-feira (13).

"É o resultado de um trabalho realizado há vários anos em relação estreita com o Comitê Nacional Afegão para garantir a participação das esportistas nos Jogos", comemorou o porta-voz do COI, Mark Adams.

A delegação do Afeganistão será composta por um atleta, um nadador e um judoca, enquanto as três mulheres vão participar do atletismo e do ciclismo.

O COI também confirmou que "o Comitê Nacional Afegão e sua diretoria são seus únicos interlocutores para a preparação da participação da equipe afegã".

"Nenhum representante do governo talibã será credenciado para os Jogos Olímpicos de Paris", que serão realizados entre 26 de julho e 11 de agosto, explicou Adams.

