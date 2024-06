O West Ham anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação do jovem atacante Luis Guilherme, do Palmeiras, que chega ao clube inglês com um contrato de cinco anos, em uma transação de 25 milhões de euros (R$ 146 milhões na cotação atual).

A transferência do jogador de 18 anos só será concluída na sexta-feira, dia da abertura oficial da janela de transferências, e está condicionada à obtenção do visto de trabalho no Reino Unido.

Jogador da Seleção brasileira Sub-20, Luis Guilherme é o primeiro reforço da temporada para os 'Hammers'.

Na última edição do Campeonato Inglês, o West Ham terminou na nona colocação.

jw/gj/mcd/iga/cb