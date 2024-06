Os produtores dos filmes de James Bond receberão o Oscar Honorário na tradicional cerimônia especial em novembro, anunciou a Academia nesta quarta-feira (12), em meio à crescente expectativa sobre quem interpretará o próximo agente 007.

Os meio-irmãos Michael G. Wilson e Barbara Broccoli estão à frente dessa franquia de sucesso desde "007 Contra GoldenEye" (1995), após recebê-la das mãos do pai de Broccoli, Albert.

Eles supervisionaram alguns dos filmes de maior destaque da série, incluindo "007 - Operação Skyfall" (2012), com Daniel Craig no papel do sedutor espião britânico, que alcançou um bilhão de dólares na bilheteria.

O reconhecimento "é um registro de seu sucesso como produtores da série de Bond favorita dos fãs e sua contribuição para a indústria do cinema", declarou a presidente da Academia, Janet Yang, em comunicado.

A homenagem ocorre em um momento crucial para a franquia. A última aparição de Bond no cinema, "007 - Sem Tempo para Morrer" (2021), foi também a última vez de Craig no papel do espião, e seu substituto ainda não foi anunciado.

Além de Wilson e Broccoli, receberão o Oscar Honorário em 17 de novembro, em Los Angeles, personalidades como o compositor Quincy Jones e o diretor Richard Curtis.

Os prêmios de Oscar Honorário são entregues anualmente na cerimônia Governors Awards da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, como um reconhecimento por conquistas de toda uma vida.

