A FedEx eliminará até 2.000 postos de trabalho em suas sedes na Europa como parte de uma campanha de redução de custos diante da queda na demanda por seus serviços, anunciou a empresa americana nesta quarta-feira (12).

A companhia de logística, transporte e mensagens com sede no estado do Tennessee, sul dos Estados Unidos, informou que os cortes serão realizados tanto em cargos administrativos quanto comerciais.

Seu plano, “sujeito a leis locais e processos de consulta” prévios, é eliminar entre 1.700 e 2.000 postos. O processo se desenvolverá país por país “com diferentes cronogramas em toda a região”.

“Estamos tomando as medidas necessárias para otimizar muitas de nossas funções e reduzir os custos estruturais enquanto continuamos fornecendo um excelente serviço para nossos clientes”, disse Richard Smith, diretor de operações da divisão internacional da FedEx.

“Não tomamos essas decisões levianamente, mas são essenciais para colocar a FedEx no caminho certo para o futuro”, acrescentou Smith.

Os cortes de empregos ocorrem em um momento em que a FedEx redobra seus esforços para reduzir seus custos permanentes no ano fiscal de 2024 e outros 2,2 bilhões de dólares (11,8 bilhões de reais) no ano de 2025.

