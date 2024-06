A Bolsa de Valores de Nova York fechou com resultados mistos nesta terça-feira (11), mas com Nasdaq e S&P 500 em níveis recorde, impulsionados pela Apple.

O índice Dow Jones caiu 0,31% para 38.747,42 pontos, o tecnológico Nasdaq subiu 0,88%, para 17.343,55 unidades, e o S&P 500 avançou 0,27%, para 5.375,32.

A Apple, a segunda maior capitalização na bolsa depois da Microsoft, disparou 7,26%, para 207,15 dólares, um máximo histórico para a empresa.

Suas ações foram muito procuradas depois que a empresa apresentou na segunda-feira a Apple Intelligence, o novo sistema de inteligência artificial generativa que vai equipar seus aparelhos.

No mercado de títulos públicos, os rendimentos dos papéis americanos com vencimento em dez anos caíram para 4,39% contra os 4,46% da véspera, o que evidencia um súbito interesse dos investidores globais em ativos de segurança.

"Certamente vimos movimentos de capitais de títulos franceses para títulos alemães ou do Tesouro dos Estados Unidos", indicou à AFP Karl Haeling, analista do banco LBBW, sobre um "rumor" que se propagou nos mercados sobre uma eventual renúncia do presidente francês, Emmanuel Macron, em caso de derrota nas legislativas.

O chefe de Estado francês, no entanto, excluiu essa possibilidade.

Segundo Steve Sosnick, da consultoria Interactive Brokers, o mercado de títulos do Tesouro americano captou "fluxos para ativos de segurança" devido ao "nervosismo" dos mercados europeus pós-eleições.

"Os investidores temem que uma guinada à direita [...] no Parlamento Europeu enfraqueça os esforços de integração econômica da União Europeia", acrescentou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Assim, o dólar se fortaleceu diante do euro pelo segundo pregão consecutivo. Por volta das 19h em Brasília, a divisa europeia caía 0,22% em relação ao dólar, para 1,0741 dólares por um euro.

Os investidores se posicionaram antes do término da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) nesta quarta-feira e da divulgação do dado de inflação medido pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos Estados Unidos nesse mesmo dia.

O mercado está seguro de que o Fed manterá suas taxas de juros na faixa entre 5,25% e 5,50%, níveis máximos em mais de duas décadas.

Mas também esperam com ansiedade as novas previsões econômicas do banco central, e qualquer pista sobre eventuais cortes futuros nas taxas de juros.

A maioria das ações tecnológicas ganhou terreno nesta terça. A Microsoft subiu 1,12%, a Alphabet, 0,88%, e a Meta, 0,97%.

A General Motors avançou 1,35% após aumentar seus dividendos em 33% e lançar um programa de recompra de ações por 6 bilhões de dólares (R$ 32 bilhões).

vmt/er/mr/rpr/ic