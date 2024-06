Um alto comandante militar do Hezbollah morreu na noite desta terça-feira (11) em um ataque israelense no sul do Líbano, confirmou o movimento xiita libanês, aliado do Hamas.

Segundo uma fonte militar libanesa, o ataque ocorreu na localidade de Jouaiyya, no sul do Líbano, e matou outras três pessoas. O comandante "é o mais importante membro do Hezbollah a morrer até agora desde o início da guerra" na Faixa de Gaza, afirmou a fonte, sem divulgar a identidade da vítima.

lk/roc/lpa/mas/dga/mvv/rpr