O atacante Robert Lewandowski saiu lesionado durante o amistoso em que a Polônia venceu a Turquia por 2 a 1 nesta segunda-feira (10), em Varsóvia, no último teste das duas equipes antes da disputa da Eurocopa.

Com dores no joelho direito, Lewandowski teve que ser substituído ainda no primeiro tempo (33') e sua presença no torneio continental não está garantida. Uma má notícia para a seleção polonesa, que pode ficar sem seu capitão e artilheiro.

Os próximos dias serão de tensão na concentração da Polônia, que compõe o Grupo D da Euro ao lado de França, Áustria e Holanda, sua adversária na estreia, no próximo domingo.

A situação também preocupa o próprio Lewandowski, que aos 35 anos quer disputar seu último grande torneio pela seleção de seu país.

Pouco antes da saída do camisa 9, Karol Swiderski abriu o placar contra a Turquia e teve que ser substituído ao machucar o joelho direito na comemoração do gol (12').

A seis dias da estreia na Euro, a bruxa está solta na Polônia, que na última sexta-feira perdeu o atacante da Juventus Arkadiusz Milik, lesionado em amistoso contra a Ucrânia (vitória por 3 a 1).

Milik passou por uma meniscectomia artroscópica no joelho esquerdo, informou a Juve em comunicado, sem dar prazo para a recuperação do jogador.

bm-pb-cj/eb/cb/mvv