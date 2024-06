Um funcionário municipal eleito do estado mexicano de Michoacán, oeste do país, foi assassinado em um ataque neste domingo (10), no qual também ficaram feridos sua esposa grávida e outra pessoa, informaram fontes policiais.

Trata-se de Mario Lázaro Mendoza, eleito em 2 de junho como vereador suplente do município de Jacona pelo partido governista Morena, que foi atacado a tiros no domingo enquanto estava em um parque dessa localidade.

Agentes da polícia e da Guarda Nacional, que receberam denúncias sobre a agressão, foram ao local, onde "encontraram os três afetados com ferimentos de bala", segundo o relatório policial.

Os agentes constataram a morte de Lázaro Mendoza, enquanto sua esposa grávida apresentava lesões no abdômen e foi levada para um hospital. "Mais tarde foi confirmada a morte do feto de 8 meses de gestação", acrescenta o boletim.

O outro ferido, um morador do município, também foi hospitalizado.

Nem a promotoria, nem o governo estadual de Michoacán, também do partido de esquerda Morena, haviam emitido até esta segunda-feira comentários sobre o crime.

Na semana passada, Yolanda Sánchez Figueroa, prefeita do município de Cotija, Michoacán, pelo conservador Partido Ação Nacional (PAN), também foi assassinada a tiros por desconhecidos.

Michoacán, um estado conhecido por seus destinos turísticos e uma pujante indústria agroexportadora, é também um dos mais violentos do país, devido à atividade de grupos criminosos dedicados à extorsão e ao narcotráfico.

