Os restos do poeta e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias serão repatriados de Paris para a Cidade da Guatemala, anunciou sua família neste domingo (9), coincidindo com o 50º aniversário de sua morte.

"Com meu sobrinho Sandino, conversamos e tomamos a decisão de repatriar seus restos durante o governo de Bernardo Arévalo", informou em um evento oficial Miguel Ángel Asturias Amado, filho do escritor falecido em 9 de junho de 1974.

"Será uma honra para a Guatemala recebê-lo", respondeu o presidente Arévalo, presente na comemoração.

