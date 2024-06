SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pai de um dos quatro reféns libertados pelo Exército de Israel no sábado (8) morreu horas antes do resgate do filho Almog Meir Jan, 21 anos, sequestrado pelo grupo terrorista Hamas no 7 de Outubro.





De acordo com o jornal Times of Israel, a tia de Almog, Dina Jan, disse que quando soube da boa notícia, correu para a casa do irmão para lhe contar e, ao chegar, o encontrou morto. "Ele morreu de tristeza", disse.

Yossi Jan, pai de Almog, ficou isolado e perdeu 20 quilos desde o sequestro do filho, disse a irmã. Ele morreu antes de saber que o filho tinha sido resgatado e estava voltando para casa.





"Meu irmão morreu de tristeza e não conseguiu ver seu filho retornar. Na noite anterior ao retorno de Almog, o coração do meu irmão parou", disse a tia de Almog à emissora pública Kan no domingo.





Meir Jan, Noa Argamani, 26, Andrey Kozlov, 27, e Shlomi Ziv, 40, foram resgatados no sábado em operação diurna no campo de Nuseirat, em Gaza.