Susto e goleada. A Espanha, que sofreu um gol com menos de dois minutos de jogo, goleou a Irlanda do Norte por 5 a 1 neste sábado (8), em Mallorca, no último amistoso da equipe antes da disputa da Eurocopa (14 de junho-14 de julho).

A uma semana de estrear no torneio continental contra a Croácia, 'Roja' ganha ainda mais confiança, depois da vitória por 5 a 0 sobre Andorra na última quarta-feira.

O time do técnico Luis de la Fuente, surpreendido com um gol de cabeça do zagueiro norte-irlandês Ballard (2'), chegou ao empate dez minutos depois com um chute de fora da área de Pedri (12').

O segundo gol foi um exemplo claro da combinação de juventude e experiência na equipe. Lamine Yamal, de 16 anos, abriu para o veterano Jesús Navas, de 38, que fez um cruzamento perfeito na cabeça do capitão Álvaro Morata (18').

Em uma jogada similar, o atacante Nico Williams deixou seu marcador para trás e passou para Pedri fazer mais um (29').

Yamal, que apesar da juventude é uma das principais armas da seleção espanhola para a Euro, assumiu a responsabilidade fez as assistências dos gols de (35') e Mikel Oyarzabal (60').

A Espanha vai enfrentar Croácia, Itália e Albânia no Grupo B da Eurocopa, considerado o "grupo da morte".

ati/iga/gfe/cb