O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em campanha em busca de um terceiro mandato, assinou nesta sexta-feira (7) acordos com a Turquia para explorar ouro no Arco Mineiro, uma faixa rica em jazidas com amplas áreas devastadas pela mineração ilegal, no sul do país.

"Vem o investimento da Turquia para continuar desenvolvendo o ouro, o Arco Mineiro", disse Maduro sobre o território de cerca de 111.843 km² rico em minerais e recursos naturais, muitos deles prejudicados pela extração indiscriminada.

"Vamos desenvolver esses campos de ouro e desejo a maior sorte para que o que estamos assinando em ouro se transforme em um exemplo para o desenvolvimento ecológico, respeitoso da natureza e muito produtivo, construir uma economia produtiva", afirmou Maduro.

Ecologistas há anos denunciam um "ecocídio" na área como resultado da expansão da mineração ilegal, cujos estragos se refletem na contaminação de rios e desmatamento de florestas.

O governo venezuelano também assinou acordos para a construção de uma refinaria destinada à produção de amônia e a exploração de "campos de gás".

Maduro celebrou a "aliança ganha-ganha entre a Turquia e a Venezuela", que começou na era de seu antecessor, o falecido Hugo Chávez (1999-2013).

A assinatura dos três acordos foi realizada em um museu no estado de Aragua (centro), onde o governante viajou para fazer campanha para a reeleição.

"São três grandes projetos do futuro para a petroquímica, o gás e o ouro", destacou Maduro, cujas aparições na televisão estatal se multiplicaram antes das eleições presidenciais de 28 de julho.

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, tem uma visita prevista à Venezuela este ano, ainda sem data anunciada.

