A Inglaterra, uma das seleções favoritas ao título da Euro 2024, sofreu uma derrota constrangedora (1-0) no último amistoso de preparação para a não classificada Islândia, nesta sexta-feira (7) diante da sua torcida no emblemático estádio de Wembley.

A atual vice-campeã europeia, vaiada por parte do estádio logo após o apito final, perdeu com um gol do atacante Jon Dagur Thorsteinsson logo aos 12 minutos e, ao contrário do que havia acontecido na segunda-feira contra a Bósnia-Herzegovina (a quem derrotou por 3 a 0), seu poderoso arsenal ofensivo desta vez não brilhou.

O técnico Gareth Southgate e seus comandados viajam para a Alemanha na segunda-feira com um retrospecto em 2024 de apenas uma vitória, com duas derrotas (Bósnia e Brasil) e um empate (2-2 contra a Bélgica).

Os 'Three Lions' vão fazer a sua estreia na Eurocopa no dia 16 de junho, em Gelsenkirchen, contra a Sérvia. Depois disso enfrentam a Dinamarca e Eslovênia, em 20 e 25 de junho, respectivamente, em Frankfurt e Colônia.

