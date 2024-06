O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu o duelo entre os principais astros da nova geração, contra o italiano Jannik Sinner, numa semifinal nesta sexta-feira (7) que foi decidida em cinco sets: 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 e 6-3.

Na final de domingo, Alcaraz vai lutar para erguer a sua primeira 'Taça dos Mosqueteiros' contra o vencedor da segunda semifinal, que também será disputada nesta sexta-feira entre o alemão Alexander Zverev (4º) e o norueguês Casper Ruud (7º).

"O jogo de hoje foi um dos mais difíceis que já disputei. O mais difícil que joguei na minha ainda curta carreira diante de Jannik, contra quem espero jogar muito mais", declarou Alcaraz logo após o duelo. "Há momentos em que você precisa encontrar alegria no sofrimento", declarou ele.

Alcaraz, campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2022 e de Wimbledon em 2023, pode acrescentar um terceiro título de Grand Slam ao seu currículo, com apenas 21 anos.

Mas não um Grand Slam qualquer, e sim um Roland Garros tradicionalmente associado aos grandes feitos do tênis espanhol, onde o seu ídolo Rafael Nadal construiu a sua lenda com 14 títulos. Além disso foi no torneio parisiense que seu treinador Juan Carlos Ferrero, que acompanhou a partida em um dos camarotes Philippe Chatrier, se sagrou campeão em 2003.

No ano passado ele foi eliminado nas semifinais pelo futuro campeão Novak Djokovic, mas desta vez conseguiu superar esse teto em um torneio ao qual chegou como uma grande incógnita depois de mal ter conseguido disputar a temporada europeia no saibro devido a uma lesão no antebraço direito, que vem protegendo com um curativo especial durante todas as partidas na capital francesa.

- Vitória sobre o próximo número 1 -

Já Sinner, de 22 anos [faz 23 anos em agosto], não conseguiu repetir o feito da sua compatriota Jasmine Paolini, que neste sábado disputará a final feminina contra a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek.

O tênis italiano terá que continuar esperando para vencer o torneio masculino de Roland Garros, algo que apenas dois de seus representantes conseguiram no passado, o último deles Adriano Panatta no distante ano de 1976.

Sinner, porém, terá o consolo de deixar Roland Garros como o novo número 1 do mundo, depois de um ótimo primeiro semestre, em que conquistou principalmente os títulos do Aberto da Austrália e do Masters 1000 de Miami.

Em Roland Garros ele nunca havia chegado tão longe e conseguiu uma grande evolução em relação ao desempenho do ano passado, quando caiu logo na segunda fase.

- Triunfo com virada -

O início da partida foi avassalador para Jannik Sinner, que num piscar de olhos já estava no caminho certo, com uma vantagem de 4 a 0. Apesar de uma tentativa de reação de Alcaraz, o italiano acabou vencendo o set com um tranquilo 6-2.

No segundo tudo parecia seguir o mesmo roteiro e Sinner abriu 2-0, com nova quebra no início, mas nesse momento houve um ponto de inflexão e Alcaraz começou a crescer diante das adversidades. Com a faca entre os dentes, emendou quatro games seguidos e assumiu o controle de um set que acabou vencendo por 6-3.

Na terceira parcial, o espanhol fez 2 a 1 ao quebrar o saque do oponente, mas Sinner conseguiu se recuperar e, com duas quebras e mantendo o saque, venceu o set por 6-3. O italiano pareceu sentir um desconforto no braço esquerdo e nas pernas, o que o levou a pedir atendimento do fisioterapeuta três vezes.

Se até então os dois estavam instáveis no saque, no quarto set ambos confirmaram o serviço, até que quando o placar indicava 5-4, Alcaraz conseguiu uma quebra para fazer 6-4 e assim forçar o quinto set.

Nessa parcial decisiva o espanhol logo abriu uma vantagem de 3-0. Cada um confirmou seu saque a partir daí e Carlos Alcaraz conquistou a vitória por 6-3, após 4 horas e 9 minutos de uma emocionante batalha contra um dos seus melhores amigos do circuito.

