Com direito a um hat-trick de Darwin Núñez, a seleção uruguaia goleou o México por 4 a 0 nesta quarta-feira (5), em amistoso de preparação para a Copa América-2024, disputada no Empower Field do estádio Mile High, em Denver.

Núñez, aos 7, 44 e 49 minutos, e Facundo Pellistri, aos 27, marcaram os gols da tranquila vitória uruguaia.

A posse de bola do México nos minutos iniciais foi apenas ilusória. O Uruguai, sem se esforçar muito, marcou o gol em seu primeiro ataque.

Aos 7 minutos, Rodrigo Bentancur aproveitou uma brecha na defesa 'azteca' para encontrar Brian Rodríguez. 'El Rayo' deu uma assistência para Núñez marcar 1 a 0 com um chute dentro da pequena área.

Vinte minutos depois Rodríguez voltou a dar um passe decisivo, desta vez para Pellistri ampliar (27').

Antes do intervalo, aos 44, o Uruguai teve a terceira chance e não desperdiçou: 3 a 0, outra vez com Darwin Núñez, que avançou com a bola, tabelou com Maximiliano Araújo e mandou para o fundo da rede.

Logo aos 4 minutos do segundo tempo, a seleção uruguaia puxou um ataque relâmpago com Brian Rodríguez partindo em velocidade. Ele tocou para Pellistri que se livrou do do goleiro mexicano e mandou a bola na pequena área onde Núñez apareceu com calma para fechar o placar em 4 a 0.

Com o dever cumprido, Marcelo Bielsa tirou Darwin Núñez de campo. Já o México teve melhor desempenho com a entrada de jogadores ofensivos como Uriel Antuna, Alexis Vega e Julián Quiñones.

No próximo amistoso, o México enfrentará o Brasil no sábado, na cidade de College Station, no Texas.

Já o próximo duelo do Uruguai do técnico Marcelo Bielsa será na Copa América, contra o Panamá, no domingo, dia 23, em Miami.

No torneio continental, o México jogará no Grupo B com Equador, Venezuela e Jamaica, enquanto o Uruguai está no Grupo C ao lado dos anfitriões Estados Unidos, Panamá e Bolívia.

str/cl/aam