Liderada pelo capitão Kylian Mbappé, que marcou um gol e de uma assistência, a França venceu a humilde seleção de Luxemburgo por 3 a 0 nesta quarta-feira (5), em Metz, na primeira de suas duas partidas de preparação para a Euro 2024, que será disputada de 14 de junho a 14 de julho na Alemanha.

A 12 dias de estrear no torneio contra a Áustria, no dia 17 de junho, em Dusseldorf, os 'Bleus' fizeram o que era preciso para não começar o torneio continental com dúvidas.

Diante de uma seleção luxemburguesa que optou por se fechar em seu campo, a atual vice-campeã mundial foi liderada por Mbappé para superar o adversário e evitar uma grande surpresa.

Posicionado quase sempre no centro, o agora jogador do Real Madrid deu origem ao primeiro gol francês, marcado por Randal Kolo Muani no fim do primeiro tempo (43') e na reta final da partida marcou o terceiro após um passe de Bradley Barcola (85'). Foi seu 47º gol pela seleção francesa.

Antes do gol de Mbappé, Jonathan Clauss havia feito 2 a 0 com um belo chute da entrada da área (70').

O anúncio da sua contratação pelo Real Madrid, na segunda-feira, parece ter libertado o campeão mundial de 2018. Ele se mostrou muito ativo, multiplicando os avanços em velocidade e ameaçando constantemente o Luxemburgo.

"O jogo vai ser bom para ele. Kylian é o capitão e um líder formidável. Precisaremos dele em seu melhor nível", declarou o técnico da seleção francesa Didier Deschamps.

