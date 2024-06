A rainha da Espanha, Letizia, iniciou nesta quarta-feira (5) uma visita à Guatemala para conhecer projetos de cooperação no país centro-americano, principalmente em favor das populações indígenas.

Letizia, vestida com um colete vermelho da Cooperação Espanhola, foi recebida no Palácio Nacional da capital por Lucrecia Peinado, esposa do presidente social-democrata Bernardo Arévalo, observou uma equipe da AFP.

A rainha chegou à capital guatemalteca na tarde de terça-feira e retornará à Espanha no final da tarde de quinta-feira, segundo a agenda oficial.

No início da viagem desta quarta-feira, Letizia manteve uma reunião com Peinado e os ministros da Saúde, Trabalho e Educação, sobre programas nesses setores, segundo o governo da Guatemala e a Cooperação Espanhola.

Depois fará um passeio pela praça central da capital, onde a Espanha apoia a renovação de espaços públicos como o átrio da Catedral Metropolitana.

Na quinta-feira, Letizia visitará o departamento indígena de Sololá (oeste) para conhecer "diferentes projetos de água e saneamento, desnutrição infantil, e realizará uma reunião com mulheres líderes indígenas" apoiadas por programas para melhorar sua situação econômica.

Nesse mesmo dia conhecerá um projeto de atendimento a mulheres vítimas de violência no departamento de Chimaltenango (oeste). Além disso, visitará um centro de treinamento na cidade colonial de Antígua (sudoeste), principal ponto turístico da Guatemala.

A Agência Espanhola de Cooperação Internacional está presente na Guatemala desde 1987 e atualmente atribui cerca de 30 milhões de euros (33 milhões de dólares ou 173 milhões de reais) a cinquenta programas.

