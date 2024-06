A Itália, atual campeã continental, e a Turquia empataram sem gols nesta terça-feira (4) em Bolonha, em amistoso de preparação para a Eurocopa que será disputada na Alemanha de 14 de junho a 14 de julho.

Nos acréscimos do primeiro tempo, a seleção da casa teve a chance mais clara com uma cabeçada do meio-campista Bryan Cristante.

As duas equipes, ambas sem vários titulares, fizeram uma partida sem grande intensidade.

A Itália encerrará sua preparação com um amistoso contra a Bósnia-Herzegovina, no domingo.

A 'Nazionale' vai iniciar sua participação na Eurocopa naquele que é considerado o 'grupo da morte', o B, ao lado de Albânia, Espanha e Croácia, enquanto a Turquia, comandada pelo técnico italiano Vincenzo Montella, está no Grupo F com Geórgia, Portugal e República Tcheca.

Sem Cristiano Ronaldo, os portugueses venceram a Finlândia por 4 a 2 também nesta terça-feira, no estádio Alvalade, em Lisboa.

-- Resultados dos amistosos de preparação para a Euro-2024 disputados nesta terça-feira:

Itália - Turquia: 0 - 0

Portugal - Finlândia: 4 - 2

Suíça - Estônia: 4 - 0

Romênia - Bulgária: 0 - 0

Áustria - Sérvia: 2 - 1

Irlanda - Hungria: 2 - 1

Eslovênia - Armênia: 2 - 1

