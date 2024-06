A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, se tornou a primeira semifinalista desta edição de Roland Garros ao derrotar a tunisiana Ons Jabeur (9ª) nesta terça-feira (4).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-2 e 6-3, em uma hora e 57 minutos na quadra Philippe Chatrier.

A americana, finalista no saibro parisiense em 2022 e campeã do US Open no ano passado, vai buscar uma vaga na final contra a vencedora do duelo entre a polonesa Iga Swiatek (1ª), atual campeã e grande favorita ao título, e a tcheca Marketa Vondrousova (9ª).

Esta será a terceira semifinal de Grand Slam consecutiva para Gauff, que também esteve entre as quatro melhores no último Aberto da Austrália, em janeiro.

Por sua vez, Jabeur terá que continuar esperando para se tornar a primeira mulher árabe a vencer um 'Major', depois de perder três finais, a última delas no torneio de Wimbledon do ano passado.

A tunisiana, que parece ter recuperado seu melhor nível depois de alguns meses sem grandes resultados, começou dominando a partida e aproveitou uma quebra de serviço no sétimo game para fechar o primeiro set.

Na sequência, Gauff reagiu e pisou no acelerador, quebrando três vezes o saque de Jabeur na segunda parcial para levar o duelo para o terceiro e decisivo set.

A jovem americana de 20 anos manteve a pressão até o final e conseguiu mais uma quebra no quarto game, uma vantagem que não deixou escapar.

"Tentei ser mais agressiva, porque ela continuava conseguindo bolas vencedoras. Fiz o que tinha que fazer para ganhar", declarou Gauff na entrevista após a partida.

