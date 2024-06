O tenista norueguês Casper Ruud, número 7 do mundo, venceu o americano Taylor Fritz (12º) nesta segunda-feira (3) e avançou às quartas de final de Roland Garros para enfrentar o sérvio Novak Djokovic (1º).

Ruud fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-6 (8/6), 3-6, 6-4 e 6-2, em 3 horas e 31 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

O jogo contra Djokovic será uma reedição da final do ano passado, que terminou com vitória do sérvio. Ruud, que busca seu primeiro título de Grand Slam, perdeu cinco dos seis confrontos anteriores contra o número 1 do mundo, mas tem a seu favor a recente vitória na semifinal do Masters 1000 de Monte Carlo.

"Não tenho nada a perder, vou tentar e aproveitar", disse o norueguês. "É sempre difícil. Não importa onde você joga contra ele, é um dos jogos mais difíceis do nosso esporte".

"Vou em busca da minha revanche, mas tenho certeza de que ele estará em forma a preparado para buscar a vaga na semifinal", acrescentou.

Nas últimas três vezes que conseguiu uma vaga nas quartas de um Grand Slam, Ruud acabou disputando a final, perdendo também em Roland Garros para Rafael Nadal em 2022 e para Carlos Alcaraz no US Open desse mesmo ano.

jc-dam/iga/cb/am