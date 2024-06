O Grêmio vai nesta terça-feira (3) ao Chile para visitar o Huachipato em jogo decisivo por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

O duelo pode definir o segundo classificado do Grupo C, que já tem o boliviano The Strongest garantido na próxima fase.

A partida estava marcada inicialmente para o dia 8 de maio, mas foi adiada devido às devastadoras inundações o Rio Grande do Sul.

O Huachipato, campeão chileno em 2023, é o segundo colocado da chave com oito pontos, atrás do The Strongest, que tem dez. O Grêmio aparece em terceiro com seis pontos, mas com dois jogos a disputar. O lanterna do grupo é o argentino Estudiantes de La Plata (4 pontos).

O jogo será disputado a partir das 21h00 (horário de Brasília) no estádio Estádio Huachipato-CAP Acero, na cidade de Talcahuano (500 quilômetros ao sul de Santiago).

- Quem vencer avança -

O duelo desta terça-feira pode definir a situação do grupo caso tenha um vencedor.

Se o Huachipato vencer, se classifica como líder da chave. Já uma vitória do Grêmio garantiria o time gaúcho nas oitavas de final pelo menos na segunda posição, mas com chances de ser o primeiro dependendo do resultado contra o Estudiantes no sábado.

Caso o jogo no Chile termine empatado, tudo dependerá do duelo entre Grêmio e Estudiantes.

Tanto Grêmio como Hachipato chegam motivados. Os chilenos derrotaram o Estudiantes por 4 a 3 fora de casa na última rodada, enquanto os gaúchos golearam o The Strongest por 4 a 0 em Curitiba.

No jogo do primeiro turno entre as equipes, o Huachipato derrotou o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre.

Escalações prováveis:

Huachipato: Martín Parra - Felipe Loyola, Benjamín Gazzolo, Imanol González, Leandro Díaz - Jimmy Martínez, Claudio Sepúlveda, Gonzalo Montes - Julián Brea, Maximiliano Rodríguez, Cris Martínez. Técnico: Javier Sanguinetti.

Grêmio: Agustín Marchesín - João Pedro, Rodrigo Ely, Walter Kannemann, Reinaldo - Everton Galdino, Dodi, Pepê, Franco Cristaldo - Yeferson Soteldo, Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Árbitro: Jhon Ospina (COL).

