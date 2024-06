O G7, grupo que reúne as sete maiores economias do mundo, afirmou, nesta segunda-feira (3), que apoia o plano de paz impulsionado pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e instou o movimento islamista palestino Hamas a aceitar esta proposta de cessar das hostilidades com Israel.

"Nós, os dirigentes do G7, apoiamos plenamente" o plano de Biden para um "cessar-fogo imediato em Gaza, a libertação de todos os reféns, um aumento significativo e sustentado da entrega de ajuda humanitária em Gaza" e o fim da crise, que garanta "os interesses de segurança de Israel e a segurança dos civis palestinos".

ams/bc/an/hgs/mvv/dd