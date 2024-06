O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (3) estar "muito feliz" com a vitória da "progressista" Claudia Sheinbaum nas eleições presidenciais mexicanas.

"Estou muito feliz com a vitória da @Claudiashein por ser uma mulher progressista à frente da presidência do México, uma vitória da democracia, e também pelo meu grande companheiro @lopezobrador_ que fez um governo extraordinário", disse Lula na plataforma X.

O presidente afirmou que planeja viajar ao México este ano para "fortalecer" as relações comerciais entre as duas maiores economias da América Latina. "Podemos ter um maior fluxo entre os empresários de ambos os países", disse.

Sheinbaum, ex-prefeita da Cidade do México e herdeira política de López Obrador, tornou-se no domingo a primeira mulher eleita presidente do México, obtendo entre 58% e 60% dos votos e uma vantagem de mais de 30 pontos sobre a centro-direitista Xóchitl Gálvez.

O partido no poder também alcançou a maioria necessária no Congresso para reformar a Constituição (2/3) e possivelmente no Senado, de acordo com as últimas projeções da contagem rápida desta segunda-feira.

