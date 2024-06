O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 neste sábado (1º) na final em Wembley e conquistou pela décima quinta vez em sua história a Liga dos Campeões, aumentando seu domínio absoluto no torneio.

Após um primeiro tempo em que o time alemão foi melhor, o espanhol Dani Carvajal abriu o placar de cabeça em uma cobrança de escanteio na segunda etapa (74') e o brasileiro Vinicius Junior garantiu a vitória com um chute cruzado na área na reta final (83').

Este foi o 5º título da Champions de Carlo Ancelotti, o treinador mais bem sucedido no torneio depois das conquistas de 2003 e 2007 à frente do Milan e 2014, 2022 e 2024 no Real Madrid.

Campeão da Espanha pela 36ª vez em sua história, o Real, que eliminou o então campeão Manchester City nas quartas de final, completa mais uma temporada de sucesso antes de receber uma nova estrela em seu elenco na próxima semana, Kylian Mbappé.

O Borussia, que havia eliminado o Paris Saint-Germain nas semifinais e que poderia ter salvado a temporada com um título na Liga dos Campeões depois de terminar apenas em 5º na Bundesliga, não conseguiu levantar sua segunda Champions após a conquistada em 1997 contra a Juventus.

-- Todos os vencedores da Copa dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões:

2024: Real Madrid (ESP)

2023: Manchester City (ING)

2022: Real Madrid (ESP)

2021: Chelsea (ING)

2020: Bayern de Munique (ALE)

2019: Liverpool (ENG)

2018: Real Madrid (ESP)

2017: Real Madrid (ESP)

2016: Real Madrid (ESP)

2015: Barcelona (ESP)

2014: Real Madrid (ESP)

2013: Bayern de Munique (ALE)

2012: Chelsea (ING)

2011: Barcelona (ESP)

2010: Inter de Milão (ITA)

2009: Barcelona (ESP)

2008: Manchester United (ING)

2007: Milan (ITA)

2006: Barcelona (ESP)

2005: Liverpool (ING)

2004: Porto (POR)

2003: Milan (ITA)

2002: Real Madrid (ESP)

2001: Bayern de Munique (ALE)

2000: Real Madrid (ESP)

1999: Manchester United (ING)

1998: Real Madrid (ESP)

1997: Borussia Dortmund (ALE)

1996: Juventus (ITA)

1995: Ajax (HOL)

1994: Milan (ITA)

1993: Olympique de Marselha (FRA)

1992: Barcelona (ESP)

1991: Estrela Vermelha (YUG)

1990: Milan (ITA)

1989: Milan (ITA)

1988: PSV Eindhoven (HOL)

1987: Porto (POR)

1986: Steaua Bucarest (ROM)

1985: Juventus (ITA)

1984: Liverpool (ING)

1983: Hamburgo (ALE)

1982: Aston Villa (ING)

1981: Liverpool (ING)

1980: Nottingham Forest (ING)

1979: Nottingham Forest (ING)

1978: Liverpool (ING)

1977: Liverpool (ING)

1976: Bayern de Munique (ALE)

1975: Bayern de Munique (ALE)

1974: Bayern de Munique (ALE)

1973: Ajax (HOL)

1972: Ajax (HOL)

1971: Ajax (HOL)

1970: Feyenoord (HOL)

1969: Milan (ITA)

1968: Manchester United (ING)

1967: Celtic de Glasgow (SCO)

1966: Real Madrid (ESP)

1965: Inter de Milão (ITA)

1964: Inter de Milão (ITA)

1963: Milan (ITA)

1962: Benfica (POR)

1961: Benfica (POR)

1960: Real Madrid (ESP)

1959: Real Madrid (ESP)

1958: Real Madrid (ESP)

1957: Real Madrid (ESP)

1956: Real Madrid (ESP)

- Clubes com mais títulos na Copa dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões:

15: Real Madrid

7: Milan

6: Liverpool, Bayern de Munique

5: Barcelona

4: Ajax

3: Inter de Milão, Manchester United

2: Juventus, Benfica, Nottingham Forest, Porto, Chelsea

1: Celtic, Hamburgo, Steaua Bucarest, Olympique de Marselha, Feyenoord, Aston Villa, PSV Eindhoven, Estrela Vermelha, Borussia Dortmund

dr/iga/kn-jta/mdm/aam