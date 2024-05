A polícia uruguaia investiga nesta sexta-feira (31) o assassinato de quatro pessoas, incluindo o de um menino de 11 anos, que foram alvos de tiros na capital do país, abalada pelo aumento dos homicídios.

Devido ao tiroteio, ocorrido na noite de quinta-feira em uma casa de um bairro humilde da zona oeste de Montevidéu, outro adolescente que estava no local, de 17 anos, foi internado com ferimentos múltiplos e corre risco de vida, informou a polícia.

Segundo o boletim oficial, uma mulher ligou para o número de emergência 911 por volta das 23h de quinta-feira, para informar que seu filho havia sido ferido por tiros disparados contra sua casa, no bairro Maracaná.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou quatro pessoas assassinadas: um homem de 40 anos com antecedentes criminais por furto, um jovem de 18, um adolescente de 16 e um menino de 11. Havia mais de cem estojos de projéteis de arma de fogo na residência.

O caso motivou uma reunião de emergência da cúpula do Ministério do Interior, que percorreu a área nesta manhã.

O presidente Luis Lacalle Pou foi informado do assunto mas, quando consultado pela imprensa no palácio do governo, recusou-se a fazer qualquer declaração sobre o assunto.

No Estudo Global sobre Homicídios de 2023 do Escritório das Nações Unidas contra as Drogas e o Crime, o Uruguai relatou uma taxa de homicídios de 11,2 por 100.000 habitantes em 2022, um aumento de 25,8% em comparação com o ano anterior.

