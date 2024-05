O Palmeiras empatou em 0 a 0 nesta quinta-feira, no Allianz Parque, pela última rodada do Grupo F da Libertadores, em jogo que marcou a despedida de Endrick.

"Me sinto triste e feliz, tenho muita gratidão ao Palmeiras. Agora é difícil de falar", disse o jovem atacante, que está de malas prontas para o Real Madrid.

Com o resultado, o 'Verdão', que já estava classificado como primeiro colocado de sua chave, perdeu a chance de fazer a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores.

Para o San Lorenzo, o ponto conquistado fora de casa valeu a vaga nas oitavas de final como segundo do grupo com um ponto à frente do equatoriano Independiente del Valle, que venceu o Liverpool do Uruguai por 2 a 1 em jogo simultâneo.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores - Grupo F - Sexta rodada

Palmeiras (BRA) - San Lorenzo (ARG) 0-0

Estádio: Allianz Parque (São Paulo)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Cartões amarelos:

Palmeiras: Richard Ríos (65')

San Lorenzo: Cuello (16'), Romaña (76'), Braida (90')

Escalações:

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez (cap) (Gabriel Menino 81'), Murilo, Joaquín Piquerez - Anibal Moreno (Mayke 80'), Richard Ríos, Luis Guilherme, Raphael Veiga (José López 63'), Estêvão (Rony 62') - Endrick (Rômulo 70'). Técnico: Abel.

San Lorenzo: Facundo Altamirano - Gonzalo Lujan, Agustin Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida - Ivan Leguizamon (Francisco Perruzzi 90'+4), Elian Irala, Eric Daian Remedi, Alexis Cuello (Ezequiel Cerutti 87') - Adam Bareiro (cap) (Diego Herazo 90'). Técnico: Leandro Romagnoli.

raa/cl/cb