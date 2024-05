O ex-atacante Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa de Futebol (Fecafoot), se desculpou com Marc Brys e o manteve como técnico da seleção do país, dois dias depois de discutir com o treinador belga.

Brys havia sido nomeado para o cargo pelo ministro dos Esportes de Camarões sob as "altíssimas diretrizes do Presidente da República", Paul Biya, o que a Fecafoot tinha considerado como "ilegal".

Eto'o disse na terça-feira que o belga ocupava a função "interinamente", depois de uma discussão acalorada registrada em um vídeo que viralizou nas redes.

"Apresento minhas desculpas (...), estarei ao seu lado" nos próximos jogos, prometeu Eto'o durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (30).

