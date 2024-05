Decisivos na conquista da Champions em 2022, os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo esperam repetir a dose para trazer a 15ª 'Orelhuda' para o Real Madrid no próximo sábado, quando o time merengue enfrenta o Borussia Dortmund na grande final europeia.

Com cinco gols cada um nesta edição da Liga dos Campeões, os dois são os artilheiros do Real no torneio, empatados com Joselu, e estão a três dos líderes, os já eliminados Harry Kane (Bayern de Munique) e Kylian Mbappé (PSG).

Os atacantes brasileiros brilharam nas grandes noites europeias desta temporada, por isso Wembley parece o lugar perfeito para assumirem novamente a responsabilidade.

. Vini Jr., o salvador de Munique

Dois dos gols de Vini Jr. na campanha madridista na Champions foram no jogo de ida da semifinal contra o Bayern de Munique, na Alemanha, que terminou empatado em 2 a 2 e foi fundamental para o time espanhol conseguir a classificação.

O primeiro deles uma pintura com passe magistral de Toni Kroos e o segundo, de pênalti, evitou a derrota do Real Madrid na Allianz Arena.

O camisa 7 começou a partida como centroavante, mas a conexão com Rodrygo funcionou com perfeição, com os dois trocando de posição em vários momentos.

"Jogando assim, pela esquerda, e com Vini por dentro, estamos muito bem. Fazemos muitas trocas. Espero que o 'mister' [o técnico Carlo Ancelotti] continue com isso porque está indo muito bem", disse Rodrygo após a partida contra o Bayern na Alemanha.

No jogo de volta, Vinícius Júnior não marcou, mas foi muito ativo. O empate do Real Madrid saiu com Joselu aproveitando rebote do goleiro Manuel Neuer em uma finalização do brasileiro.

Esse gol a dois minutos do fim abriu caminho para uma virada heroica. Joselu fez o segundo nos acréscimos e o time espanhol passou de eliminado a finalista num piscar de olhos.

"Isso é o Real Madrid, nunca desistimos, sempre acreditamos em nós mesmos, sempre acreditamos que a nossa torcida vai nos acompanhar e isso aconteceu mais uma vez", comemorou Vini em declarações à plataforma Movistar+ naquela noite.

Apesar dos seus 23 anos, ele tem experiência em ser decisivo em uma final de Champions: fez o gol na vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Liverpool na decisão de 2022.

. Rodrygo, o pesadelo do City

Rodrygo não marcou nas semifinais, mas foi o protagonista nas quartas de final contra o Manchester City.

No jogo de ida, o camisa 11 fez dois no empate em 3 a 3 no Santiago Bernabéu e, na volta, abriu o placar no duelo que terminou com a classificação do Real Madrid nos pênaltis (4-3, após 1 a 1 no tempo normal e prorrogação).

No título de 2022, Rodrygo já tinha sido o carrasco do Manchester City. Na ocasião, com mais protagonismo e na semifinal

Depois de perder na ida por 4 a 3, o Real Madrid tinha que reverter o resultado em casa na volta, mas chegou aos acréscimos perdendo por 1 a 0. Foi quando Rodrygo apareceu para marcar duas vezes de forma épica (90', 90'+1) e levar o confronto para a prorrogação, que Karim Benzema decidiu marcando o gol da classificação.

"Não sei como explicar. A Champions é uma competição muito especial para mim", afirmou Rodrygo.

Outro jogador brasileiro do Real Madrid, o zagueiro Éder Militão ficou afastado durante boa parte da temporada devido a uma lesão no joelho e, ao que tudo indica, não estará no time titular contra o Dortmund.

