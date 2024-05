O rei Charles III, em tratamento contra o câncer, participará em uma carruagem no desfile para comemorar seu aniversário em junho, e não a cavalo como no ano passado, informou a agência de notícias PA nesta quinta-feira (30).

O soberano completará 76 anos no dia 14 de novembro, mas a tradição manda que em junho, com temperaturas mais amenas, seja organizada uma cerimônia pública, com desfile militar e aparição da família real na varanda.

Em sua primeira cerimônia "Trooping the Colour" no ano passado, Charles III apareceu a cavalo, assim como seus irmãos Anne e Edward, e como seu filho William, herdeiro do trono.

O rei, que retomou suas atividades públicas no final de abril após o anúncio de seu câncer, cujos detalhes são desconhecidos, desta vez participará do evento, no dia 15 de junho, em uma carruagem informou a PA.

A rainha Elizabeth II parou de desfilar a cavalo em 1986 e participou de carruagem nos anos seguintes, até sua morte em 2022.

bur-psr/mb/aa